Cercano di vendere cellulari rubati a dei ragazzini. Denunciati

Immediatamente fermati dalla Polizia, i due uomini sono stati trovati in possesso di 8 telefoni cellulari di varie marche di cui non hanno saputo giustificare il possesso

La Polizia di Stato ha denunciato ieri mattina due algerini di 29 e 33 anni per il reato di ricettazione.

Gli agenti del Commissariato Prè, durante un servizio di controllo delle persone sottoposte a misure di Prevenzione e Sicurezza, hanno notato in via Prè i due algerini intenti a mostrare alcuni cellulari a dei ragazzini come se dovessero venderli.

I due algerini, già denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso in data 10 luglio dalla Municipale di Genova, sono stati così accompagnati in Questura e denunciati.

In copertina: foto d’archivio

