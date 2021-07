Furto nel dehors di San Bernardo, la Polizia locale trova ladri e complici in poche ore

Gli uomini della Sicurezza urbana hanno recuperato la borsa con tutti gli effetti personali e i documenti e oltre 500 euro in contanti. Tra i denunciati anche un minore

Le pattuglie serali del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale sono state avvicinate in piazza Ferretto, nel centro storico, da un donna che ha denunciato loro il furto della borsa contenente documenti, tessere bancomat e chiavi di casa, avvenuto in via San Bernardo. La borsa, che era stata appesa dalla donna alla spalliera della sedia presso il quale stava cenando, era stata asportata con tutto il suo contenuto. Gli uomini in divisa e in borghese impegnati nel costante controllo del territorio del centro storico, si sono organizzate in modo da effettuare la ricerca dei colpevoli sulla base dei filmati delle telecamere di “Città Sicura”. Personale in sede ha visionato i video e ha guidato passo passo i colleghi sulle orme dei ladri nei vicoli del centro storico fino a individuarli. Uno dei due era vestito di giallo sgargiante e l’altro con una maglietta col logo della squadra “Real Madrid”.

Uno dei soggetti, quello con i vestiti gialli, un 48enne algerino, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato a cena nel dehors di un locale in Sottoripa con una donna di 53 anni, anche lei algerina, e il figlio quindicenne, studente, nato a Genova ma di nazionalità algerina. La donna era in possesso della borsa della derubata oltre che di un paio di occhiali da sole graduati sempre della vittima, il minore di un paio di cuffiette bluetooth per il cellulare anche quelle provento del furto. Madre e figlio sono stati denunciati per impiego di beni di provenienza illecita in concorso. È stata la donna a indicare come complice del 48enne seduto con lei al tavolo un altro cittadino algerino senza fissa dimora, ma effettivamente soggiornante in un hotel della zona. Gli agenti, con l’aiuto del titolare dell’hotel, sono entrati nella sua stanza e lì hanno trovato sia lui sia la maglietta che si vede nei video. L’uomo ha tentato di declinare false generalità (motivo per cui, in seguito all’identificazione è stato denunciato anche per quello). I due uomini algerini, trascorsa la flagranza (motivo per cui non è stato possibile arrestarli) sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, per l’inottemperanza alle normative sull’ingresso in Italia. L’uomo trovato in hotel è stato anche trovato in possesso di hashish in quantità limitata all’uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Droga e denaro proventi del reato (535 euro) sequestrati. La derubata potrà ovviamente riottenere il denaro sottrattole, depositato presso il Fondo Unico di Giustizia, facendo richiesta al Pubblico Ministero. La borsa e gli oggetti contenuti le sono stati resi. La donna ha ringraziato il personale della polizia locale per la tempestività delle operazioni andate a buon fine.

