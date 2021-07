Saldi, la sosta gratis nelle aree blu arriva con una settimana di ritardo (e non è detto che serva)

Una cattiva notizia per i residenti che si vedranno occupati tutti i (pochi) posti lasciati liberi dei dehors, ma anche per i commercianti perché le soste lunghe sfavoriscono il ricambio dei clienti e non favoriscono le vendite, ma solo lo struscio. Il venerdì impiegati e commessi arriveranno prima di tutti e piazzeranno le auto per l’intera giornata sapendo che è gratis mentre il sabato i commercianti di levante, ponente e vallate perderanno clienti che il provvedimento catalizza nelle aree centrali della città nel periodo dell’anno in cui solitamente ci si rifà delle scarse vendite di quelli precedenti: si spostano i consumi dalla periferia al centro intaccando concretamente la quota procapite che le famiglie riservano alle vendite di fine stagione. Servirebbero, invece, intensificazione delle corse dei bus e navette verso i centri commerciali naturali della città policentrica e non solo vero il centro

Le vendite di fine stagione sono cominciate il 3 luglio, sabato scorso. Per due fine settimana da venerdì 9 luglio si (quindi il venerdì sabato e domenica 9-11 e 16-18 luglio) non si pagheranno blu area e isole azzurre.

Con una reazione al rallenty il Comune ha deciso che a una settimana dalla partenza dei saldi e per due fine settimana (in realtà la domenica è sempre gratuita, quindi per 4 giorni in totale) le blu area e le isole azzurre gestite da Genova Parcheggi non si pagheranno. Una notizia non certo buona per i residenti delle aree commerciali al di fuori della city e, a ben vendere, nemmeno per i commercianti perché la sosta libera corrisponde all’occupazione lunga dei posti auto senza che a questo corrisponda una reale propensione alla spesa. Basta guardare cosa accade nei posteggi di alcuni supermercati, dove la sosta è a tempo per garantire il ricambio.

Venerdì in particolare, i primi ad arrivare saranno gli impiegati degli uffici del centro ai quali non parrà vero di arrivare sotto l’ufficio col mezzo privato e questi non se ne andranno prima della fine del turno, dopo le 17.

Al sabato arriveranno le famiglie per lo struscio. Probabile qualche consumazione in più al bar, difficile che la misura (chiesta dai commercianti per contrastare l’offerta di parcheggio dei centri commerciali) possa realmente rappresentare un beneficio concreto. Il rischio è che chi arriva trovi tutto occupato e, sapendo che non c’è limite orario i posti non si libereranno con la stessa frequenza di sempre, se ne vada nel timore di lunghe attese.

In ultimo (“last but non list”, come si dice), il miraggio di un posteggio gratuito potrebbe favorire il sabato i negozi del centro, ma sfavorendo in maniera importante tutte le aggregazioni commerciali naturali del ponente, del levante e delle vallate. Insomma, si tratta più di un provvedimento di immagine che un reale aiuto all’intera categoria. Alcuni commercianti ne potrebbero risultare persino svantaggiati solo perché il loro negozio non è in una delle zone centrali della città.

Certamente sarà un disagio per i cittadini, ad esempio quelli della Foce, che già lamentano che l’eccessiva benevolenza comunale nei confronti dei pubblici esercizi ha riempito il quartiere di dehors che rubano parcheggi ai residenti e alcuni dei quali, ora che si può entrare in bar e ristoranti e che col caldo l’aria condizionata è più gradita dell’afa esterna, non sono nemmeno più di tanto occupati: la beffa oltre al danno.

Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe e i parcheggi gestiti da Apcoa (quindi: attenti a non posteggiare in piazza della Vittoria pensando di non pagare).

