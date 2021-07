Instabilità a causa della demolizione del ponte obliquo, sgomberato edificio in piazza Aprosio

Uno dei residenti, invalido non autosufficiente di 96 anni, viene ospitato dal figlio. Una donna di 86 anni e la figlia trasferite in un hotel. Il problema sarebbe determinato dalla demolizione del ponte obliquo di via Chiaravagna

I Vigili del fuoco, alle 15:30 di oggi hanno deciso per lo sgombero di 3 abitanti del civico 13 di piazza Aprosio a Sestri Ponente. Intervenuti anche la Polizia locale dell’Unità territoriale Ponente-distretto 6 e i Servizi sociali del Comune per il trasferimento dei residenti. Chiusa anche la scuola di danza al civico 25 rosso. Partiti subito la messa in sicurezza e il posizionamento di sistemi di monitoraggio.

