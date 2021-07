È morto al San Martino il pedone investito il 25 giugno ad Albaro

L’uomo, che aveva 73 anni, era da subito apparso in condizioni molto gravi, in pericolo di vita e ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto che lo ha scontrato è indagato per omicidio stradale

L’incidente era avvenuto alle 19:20. Il conducente di una Renault Scenic, un sessantasettenne, procedeva in via Pisa, in direzione Ponente. All’incorcio con via Perosio ha svoltato a sinistra urtando l’anziano, Eugenio Orlando De Martini, che è caduto sbattendo la testa ed è stato soccorso dal 118 e trasportato nelle condizioni più gravi al San Martino dove oggi è deceduto.

Il guidatore è risultato negativo all’alcol. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dal nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale grazie ad alcuni testimoni e allo stesso guidatore che ora è indagato per omicidio stradale.

