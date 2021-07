È successo intorno alle 2:30, quando il ventiseienne, per motivi non ancora accertati, ha perso il controllo del motoveicolo. Soccorso dal 118

Il giovane è stato trovato in gravi condizioni, tanto che è stato necessario intubarlo. Non ci sarebbero testimoni del sinistro. I carabinieri della locale stazione hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dell’incidente

