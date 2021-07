Code in accesso al porto e paralisi della viabilità cittadina, oggi discussione in Autorità Portuale

È uno dei temi all’ordine del giorno in occasione dell’incontro convocato per la giornata odierna con tutti i soggetti coinvolti. Tagnocchetti: (Trasportounito): «Mai fatta una vera sperimentazione sull’accesso anticipato e scaglionato. Bisogna trovare soluzioni e passare alla modalità esecutiva»

Le code ai varchi portuali che bloccano la viabilità cittadina? «Non è solo un problema del terminal traghetti – dice Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore regionale di Trasportounito, associazione degli autotrasportatori -. Tre settimane fa è successo a calata Bettolo, succede molto di frequente al Psa di Pra’ dove si verifica il 90% dei problemi, ma ce n’è anche per il porto di Vado». I problemi del mancato assorbimento da parte del porto dei mezzi destinati all’imbarco o allo scarico dei container mette continuamente in scacco la viabilità città. Esiste un piano elaborato in Prefettura (e appena rinnovato) e il Comune sta cercando soluzioni anche attraverso aree di sosta dove stoccare i camion per evitare di bloccare la viabilità della città, che finisce periodicamente nel caos. Per i traghetti il fenomeno (che dura da decenni, ma ora si somma ai problemi autostradali) è limitato alla stagione estiva, ma per il resto le criticità si ripresentano tutto l’anno.

Ieri il Psa ha lanciato accuse a 360º, assolvendo solo se stesso: alla stampa colpevole di aver parlato del problema (non che i genovesi in coda per ore non se ne fossero accorti), ad Autostrade (per una volta incolpevole e addirittura danneggiata dal mancato assorbimento dei mezzi che finiscono per paralizzare il nodo di Genova), le istituzioni.

Il tutto, probabilmente, per “marcare la posizione” in vista della riunione di oggi. Alla fine, il ventaglio di accuse, oltre a tentare di scaricare ogni propria responsabilità su tutti gli altri soggetti, serve probabilmente ad aprire la strada a un’ipotesi di soluzione condivisa. La sensazione è che per “condivisa” si intenda anche nei costi. «Siamo naturalmente disponibili a un confronto trasparente di concerto con tutto il sistema porto, al fine di analizzare soluzioni condivise – recitava ieri la nota del Psa -. Ciò che, a nostro avviso, è percorribile in tempi brevi per ridurre le situazioni di disagio e, al contempo, dare un messaggio positivo alla comunità portuale (e non solo), è una programmazione puntuale dei traffici camionistici in arrivo. Ricordiamo che a breve termine verranno avviati i cantieri per la nuova viabilità del bacino di Sampierdarena, i quali aggraveranno ulteriormente la situazione dei varchi portuali: la messa in atto della pianificazione tramite un sistema informatico permetterebbe all’utenza di prenotare in anticipo l’arrivo in porto, con arrivi scaglionati. Lo stesso sistema (tradotto in una semplice app) permetterebbe poi di verificare in anticipo che tutta la documentazione utile all’ingresso risulti essere in ordine, garantendo così un transito veloce e sicuro della merce, minimizzando i tempi di transito e massimizzando l’efficienza del nostro porto».

«Concordo sul fatto che la problematica sia complessa e che occorra la disponibilità e l’impegno di tutte le parti – commenta Tagnocchetti -. Quello che è certo è che gli autotrasportatori, oltre a sopportare la perdita di produttività dovuta ai cantieri autostradali, in assenza di un ristoro in continuità con quello riconosciuto per il crollo del Ponte Morandi, non riusciranno a sopravvivere. Se dobbiamo trovarci rallentanti anche dall’operatività portuale, non ce la facciamo».

Psa dice che i tentativi di scaglionare e anticipare gli accessi non hanno funzionato. «In realtà per l’orario anticipato di ingresso non è mai stata adottata una vera sperimentazione – dice Tagnocchetti -. Bene che oggi si torni a discutere e a farlo tutti assieme. Bisogna che con l’Autorità di sistema portuale si trovino soluzioni e si passi alla modalità esecutiva».

Mi piace: Mi piace Caricamento...