Code fino a 5 km in A26. Traffico rallentato sulla A10 per il ripristino dell’incidente di ieri

In A7 scorta veicoli tra Busalla e Genova Bolzaneto per materiali dispersi

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per lavori; coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente; coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

