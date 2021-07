Riaperta la A10, ma la viabilità del ponente resta nel caos

In A10 attualmente il traffico circola su una sola corsia e si registrano 12 km di coda tra il bivio con l’A26 e Varazze, verso Savona. Inoltre c’è lo scambio di carreggiata nel tratto in cui stamattina è andata a fuoco. Il ponente della città è in ostaggio del traffico

Poco dopo le 19:00, sulla A10 Genova-Savona in direzione di Savona, è stato riaperto il tratto tra Varazze e Celle Ligure che era stato chiuso a causa di un incidente in galleria con coinvolto un mezzo pesante. L’Aurelia e le strade urbane hanno assorbito tutti i veicoli e la viabilità a ponente è in tilt anche in città.



Foto di Nico Cadosh

