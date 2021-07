Petizione contro Bassetti e tutti i virologi in tv: raccolte già oltre 22mila firme

Nel mirino le dichiarazioni del Professore sui non vaccinati. Prima il testo della petizione chiede la sua radiazione dall’albo poi corregge il tiro: «È palesemente una provocazione, perché radiare un luminare del suo calibro sarebbe un peccato, ma invece una radiazione di tutti i virologi dall’ambiente televisivo sarebbe giusto»

La frase di Bassetti che ha scatenato i no vax (perché di questo, indubitabilmente, si tratta) che hanno avviato la petizione sulla piattaforma Change è «Hai deciso di non vaccinarti, di mettere a rischio la tua salute, ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una vita normale, i non vaccinati si chiuderanno in casa». Una frase oggettivamente un po’ ruvida, in special modo perché pronunciata da un medico e non da un politico, ma se su una cosa siamo d’accordo col virologo a capo della clinica di Malattie infettive del San Martino è proprio il concetto di fondo: la necessità di ampliare al massimo la platea dei vaccinati per raggiungere l’immunità di gregge.

Detto questo, è vero che tutti i virologi che si sono alternati in questi 14 mesi su tutti i media sono ampiamente sovraesposti e che non sempre tutti parlano “da medico” ed esprimono concetti di carattere professionale, venendo peraltro intervistati a volte anche su proprie vicende personali. In sostanza: sono diventati star del piccolo schermo. Sullo stop a questo tipo di circostanza siamo pienamente d’accordo, tanto che evitiamo di proporvi le loro opinioni a ritmo continuo a meno che non si tratti di valutazioni strettamente mediche e che riteniamo rilevanti per i nostri lettori.

Comunque non manca molto alla fine naturale di questo fenomeno di sovraesposizione dei virologi nazionali. Quando la vaccinazione debellerà il Covid, le loro opinioni torneranno ad essere espresse solo in corsia o nei convegni medici e avremo così contestualmente raggiunto due risultati positivi in un solo colpo. Quindi: vaccinatevi!

Qui il link della raccolta firme

Mi piace: Mi piace Caricamento...