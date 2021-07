Pd: «Autoparco di Multedo, la Giunta convochi subito assemblea pubblica»

Lodi: «La decisione non sarebbe stata ancora presa, ma l’assessore in consiglio non ha smentito»

«Un autoparco sulle alture di Pegli per i tir diretti ai varchi portuali di Sampierdarena e Pra’ in caso di congestionamento del traffico. Sarebbe questo il progetto di sindaco e presidente di Autorità di Sistema Portuale. Alla notizia di un intervento così impattante, diffusasi nei giorni scorsi, ho chiesto spiegazioni alla giunta, sottolineando come Multedo e il ponente non possano più sopportare ulteriori servitù». Lo dice il consigliere comunale Pd Cristina Lodi.

«L’assessore in aula purtroppo non ha smentito questa notizia – prosegue Lodi – . E, come in questi anni abbiamo visto diventare abitudine della giunta, ha dato la colpa all’amministrazione precedente, cercando di scansare le proprie responsabilità. Da parte dell’assessore sono arrivate solo giustificazioni sommarie e si è sostenuta la necessità di creare l’autoparco per allentare la pressione di automezzi sul porto. Sembra che la decisione non sia stata ancora assunta dall’amministrazione. Ecco perché della nostra richiesta di convocare al più presto sia una Commissione consiliare urgente che un’Assemblea pubblica alla presenza dei rappresentanti del Municipio e della popolazione. Riteniamo singolare che alcune settimane fa sia stata presentata, dopo ore e ore di discussione in Consiglio comunale, un documento di pianificazione strategica del porto che non contemplava assolutamente la creazione di questo autoparco a Multedo».

Crediamo che da parte di un’amministrazione seria occorra un’impostazione complessiva, che non significa distribuire qua e là, a Ponente e in Valpolcevera, una serie di autoparchi, piuttosto comporta l’individuazione di una visione e programmazione globale e di lungo respiro per permettere al porto e alla città di crescere insieme”.

Gruppo Pd Comune di Genova

