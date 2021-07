“Bue skills: un mare di opportunità” l’8 e il 9 luglio, promossa al Blue District del Comune

Due giorni per mettere in contatto imprese e giovani sulle opportunità di offerta di formazione e lavoro nell’ambito della blue economy

“Bue skills: un mare di opportunità” è l’iniziativa, in programma l’8 e il 9 luglio, promossa dal Blue District del Comune di Genova con i suoi partner: Università degli studi di Genova-Centro del Mare, CNR, Start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, TICASS e DLTM. L’iniziativa fa parte del progetto Hub2work- Open Innovation City, realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e attuato da Job Centre srl, soggetto gestore del Genova Blue District.

«L’iniziativa – spiega l’assessore allo Sviluppo portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca – rientra tra gli eventi che stiamo mettendo in campo con i nostri partner coinvolgendo il mondo imprenditoriale della blue economy, nel ruolo di facilitatori tra economia del mare, territorio e giovani. L’interesse sulle professioni del mare è alto, ma per coglierne le opportunità è indispensabile fare conosce le evoluzioni delle professioni, in linea con le nuove sfide della sostenibilità ambientale e dell’innovazione».

Blue Skills si articola in momenti di confronto sulla formazione con l’Università di Genova e l’Accademia italiana della Marina mercantile, con testimonianze dirette di imprenditori e professionisti e possibilità di colloqui individuali e di gruppo con le aziende della blue economy.

«Dal 1563, la Compagnia di San Paolo è un agente di sviluppo dei territori per il bene comune” – commenta Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – “attraverso interventi, investimenti e azioni di accompagnamento che mettono al centro la persona, in continuità con la nostra storia secolare e in dialogo continuativo con le nuove generazioni. In quest’ottica sosteniamo, oltre al Genova Blue District, l’evento Bue Skills attraverso la missione Accelerare l’innovazione dell’Obiettivo Pianeta. Mettere in contatto imprese e giovani nell’ambito della blue economy” – continua Anfossi – “si allinea in modo coerente ai nostri interventi, volti a valorizzare i talenti e creare competenze da mettere al servizio del territorio, per sostenere e ampliare l’ecosistema dell’innovazione attraverso progetti con un impatto concreto e misurabile. Insieme a un partenariato di livello proseguiamo un processo virtuoso, perché sono proprio le competenze e le persone – come individui e come comunità – il centro di qualsiasi cambiamento».

Durante la conferenza stampa di presentazione di Blue Skills, l’assessore Maresca ha inoltre lanciato Blue Circle, la community degli innovatori della blue economy, pensata per rispondere alle molte richieste di ingresso nell’ecosistema del Genova Blue District e per dare forma alle concrete collaborazioni in atto. «Il Blue circle – ha spiegato l’assessore Maresca – nasce con l’obiettivo di allargare il più possibile la platea delle potenziali collaborazioni con il Blue district, aprendolo alla partecipazione di stakeholders, imprese, start up e a un network sempre più ampio che porti idee e progetti. L’adesione al Blue Circle dà la possibilità di contribuire alle scelte sull’economia del mare della nostra città, partecipare a tavoli di lavoro tematici e al forum annuale del Blue District, per condividere gli obiettivi e i risultati raggiunti».

Il programma di Blue Skills:

Giovedì 8 luglio (streaming al link: https://bit.ly/3hF0LMI)

Alle 10: Università di Genova, l’università del mare: corsi di studio dedicati alle scienze e tecnologie del mare

Alle 11: Accademia Italiana della Marina Mercantile: lavorare in mare e per il mare.

Dalle 14 alle 17.30: parola alle aziende con dirette video per conoscere le imprese, le attuali necessità e le competenze necessarie nel mondo del lavoro marittimo. Intervengono 13 imprese (Bk, Blue energy revolution, Cetena, Edgelab, Gruppo Messina, Gruppo Santoro-Giuseppe Santoro, Gruppo Santoro-Sepg, Intermarine, Msc, Olpa, Outdoor Portofino, PM Ten San Lorenzo).

Venerdì 9 luglio

Dalle 10 alle 12: parola ai professionisti con testimonianze sui cambiamenti e gli sviluppi di alcune professioni e del mercato del lavoro (specializzazioni, conoscenze richieste, nuove tecnologie e nuovi modi di lavorare). Intervengono: Susanna Alloisio, project manager R&S– ETT; Carlo Cavazzoni, SVP del cloud computing di Leonardo e direttore del Leonardo Lab HPC; Cristiana Pagni, imprenditrice di Sitep Italia e presidente della società che ha creato e gestisce l’evento internazionale SeaFuture, presidente del Consorzio Sican e del Consorzio Tecnomar; Micaela Tiso, PhD.

È possibile prenotare un colloquio individuale (Bk, Cetena, Edgelab, Ett, Intermarine, Micamo, Pm Ten, San Lorenzo) o di gruppo con le aziende (Blue energy revolution, Gruppo Messina, Msc, Olpa, Ourtdoor Portofino)

I colloqui su prenotazione (inviando il CV al link: https://forms.gle/228YRc2hfByM8zk89) si svolgono su piattaforma teams. Per ulteriori informazioni: bluedistrict@job-centre-srl.it

