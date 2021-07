A10, riaperto il tratto tra Pra’ e Pegli, chiuso il casello di Pra’ verso Genova e di Pegli da Savona

A12, coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per incidente. In A26 coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone e coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

In corso immediati interventi di ripristino dei danni subiti dal fornice a seguito dell’incendio

Poco prima delle 12:30 sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria “San Paolo della Croce” all’altezza del km 8.

Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su una sola corsia in scambio di carreggiata e si registrano 11 km di coda tra Varazze e Genova Pra’ in direzione di Genova e 5 km di coda sulla A26 tra Masone ed il bivio con A10 in direzione di quest’ultimo.

Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova.

Agli utenti che viaggiano in A26 , provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.

