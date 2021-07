A 10 di nuovo chiusa, stavolta tra Varazze e Celle. Si è rovesciata un’autocisterna

Il mezzo pesante si è ribaltato in galleria. Anche lì tutte le auto sull’Aurelia

Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 29.5 in galleria, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Dopo l’uscita obbligatoria di Varazze, dove si registrano 4 km di coda, è possibile proseguire attraverso la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Celle Ligure.

Sul posto sono presenti, il personale di autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

