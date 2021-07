Imbarco traghetti, anche oggi il porto non assorbe i camion: traffico paralizzato e concerto di clacson

Ancora una volta, senza che nessuno faccia qualcosa per sollevare la città, già massacrata dai problemi causati dalle manutenzioni in autostrada, la viabilità di accesso al porto è bloccata perché lo scalo non assorbe i camion che devono imbarcarsi. Tante accuse delle autorità ad Autostrade (per carità, con giusta ragione), ma nessuno risolve problemi squisitamente cittadini che paralizzano la città a seconda dell’arrivo dei traghetti. I camionisti sono esausti, la città e esausta. Secondo voi, non è venuto il momento di migliorare l’accesso al porto velocizzando gli ingressi con più personale all’interno dello scalo?

I rallentamenti in città causano code anche in autostrada, tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena.





Intanto in Autostrada è il solito bollettino di guerra: in A10 coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; in A12 per scorta veicoli tra Genova est e Genova Nervi per recupero di mezzi incidentati e coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria;