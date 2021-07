Entro la fine del 2021 Ztl in piazza Fontane Marose e via XXV Aprile

Lo ha annunciato questa mattina l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. L’accesso consentito solo a residenti, mezzi dei corrieri e che consegnano alle attività economiche e ai mezzi pubblici, che però potrebbero presto essere deviati in via Roma a doppio senso. Un percorso pedonale tra le vie dei Palazzi dei Rolli e piazza De Ferrari

Sarà uno step intermedio, ha spiegato l’assessore Campora perché l’obiettivo è quello di spostare completamente anche il transito dei mezzi di trasporto pubblico, deviandoli in via Roma a doppio senso, per garantire la connessione con la stazione della Metropolitana di De Ferrari.

«La Ztl a cui vogliamo arrivare sarà simile a quella istituita in via Cairoli e via Garibaldi – ha detto l’assessore – con una riorganizzazione degli stalli di sosta anche per valorizzare le bellezze artistiche della piazza, non è possibile che durante tutto il giorno furgoni e auto coprano edifici dei Rolli come palazzo Interiano Pallavicino o palazzo Balestrino».