Vandalizzata la statua di Giorgio Parodi a Carignano

Il monumento al cofondatore della Guzzi, che tante polemiche ha suscitato perché è stato raffigurato con la divisa dell’aviazione fascista, ha la scritta “10” sulla schiena, come se si trattasse del retro della maglia di un calciatore. Più che un temuto atto di matrice politica sembra il blitz di un Giamburrasca

Non si tratta, infatti, di scritte politiche, non ci sono simboli né rivendicazioni. Solo il numero 10 posto al centro della schiena, probabile opera di un monello della zona. Non sembra scritto con lo spray, ma con un gessetto, un pezzo di mattone o con la stessa terra dell’aiuola. Non sembra un danno irreversibile, che non si possa cancellare con un po’ di olio di gomito.

La statua, criticata per motivi politici (è la prima statua a un militare fascista dal 1945 ad oggi) è stata oggetto di censure anche sotto il profilo meramente estetico. Piace a pochi e in tanti si chiedono come sua stata approvata e perché Parodi non sia stato ritratto come imprenditore invece che come militare della Regia Aviazione ai tempi dell’uso dei gas sulla popolazione nelle colonie che hanno fatto migliaia di morti anche tra donne, bambini e anziani.