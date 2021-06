Trentenni smarriti ieri in Valbrevenna, trovati grazie a tecniche di topografia applicata al soccorso

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Solo stamattina alle 5, dopo lunghe e faticose ricerche, i due sono stati individuati, recuperati e riportati alle loro autovetture

Lunga notte di ricerca per i Vigili del fuoco ed il Soccorso Alpino ieri notte. Alle 19 di ieri, due trentenni hanno chiamato la sala operativa dei Vigili del fuoco dicendo di essersi smarriti sul sentiero che va da località Chiappa a Tonno in Valbrevenna. Nonostante i primi sforzi per raggiungere i due, in prima battuta non è stato possibile identificare la posizione. Di lì si è esteso il piano di ricerca facendo intervenire anche personale specializzato in topografia applicata al soccorso (TAS) e il carro di comando avanzato UCL. Alle cinque del mattino i Vigili del fuoco e il CNSAS hanno individuato i due e li hanno accompagnati alla loro vettura in buone condizioni di salute.