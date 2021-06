Riapertura discoteche, Brunetto: punti tamponi antigenici rapidi all’esterno dei locali da ballo

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale: «Presentato un ordine del giorno. Alisa autorizzi medici, farmacisti e infermieri»

«Gazebo o punti mobili per effettuare i tamponi antigenici rapidi prima dell’accesso alle discoteche, che fra poco riapriranno anche in Liguria. Fuori dai locali ci sarà la postazione con medici e/o farmacisti e/o infermieri, che, previo accordo con il gestore della discoteca, saranno a disposizione degli avventori. Sia per la sicurezza dei giovani, sia per quella dei lavoratori del settore. La proposta della Lega è stata presentata oggi con un ordine del giorno in Regione Liguria. Sarà quindi necessario che Alisa autorizzi queste figure sanitarie a effettuare, anche in quel contesto, i tamponi antigenici rapidi, fornendo subito l’esito del test. In tal senso, il nostro documento impegna la giunta regionale ad autorizzare dei “punti tampone” nelle adiacenze esterne degli ingressi dei locali da ballo in Liguria»

In copertina: foto di Carlo Alberto Alessi