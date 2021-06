Lavoratori somministrati Culmv: il presidente Adsp si impegna a proroga di sei mesi

Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil Genova e Liguri: «Permane però lo stato di agitazione fino al 30 giugno»

C’è un verbale che rappresenta un impegno da parte dell’Autorità portuale, ovvero possibilità di una proroga di sei mesi per i lavoratori in somministrazione della Culmv. Tuttavia, dopo il lungo incontro di questa mattina, terminato nel pomeriggio, per Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil Genova e Liguria permane lo stato di agitazione per i 95 lavoratori somministrati, almeno fino al prossimo 30 giugno, data in cui scadranno i loro contratti. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil Genova e Liguria, insieme ai delegati e ai rappresentanti delle categorie dei trasporti Filt, Fit, Uiltrasporti, hanno affrontato il tema del rinnovo e della stabilizzazione con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, il segretario, Paolo Piacenza e il dirigente allo Sviluppo, Marco Sanguineri, con la partecipazione del direttore finanziario della Culmv Alessandro Marenco. «Dopo ampia e approfondita discussione le origanizzazioni sindacali hanno, quindi, sottoscritto con Adsp un verbale di riunione con l’impegno da parte di Autorità Portuale del rinnovo semestrale dei contratti in scadenza alle attuali condizioni. Inoltre, è prevista l’apertura di un tavolo con l’obiettivo di stabilizzare i 95 lavoratori somministrati. Il 30 giugno si terrà un nuovo incontro, nel frattempo lo stato di agitazione permane» concludono i sindacati.