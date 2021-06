La Cgil denuncia: «Capitreno aggrediti per aver fermato i treni sovraffollati»

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Laura Andrei (Filt Cgil Liguria): «Aggressioni, minacce di denunce e insulti al personale»

Dopo la domenica nera per raggiungere in treno le riviere e il rientro verso Milano a chiedere un intervento concreto è il personale viaggiante ligure. «Il personale di bordo che ha bloccato i treni stracolmi per garantire la sicurezza dei viaggiatori hanno ricevuto aggressioni, minacce di denunce e insulti – spiega Laura Andrei, segretario generale Filt Cgil Liguria – Ricordiamo che sui regionali c’è un solo capotreno che in questi giorni si è trovato a dover gestire centinaia di passeggeri che volevano salire sui convogli nonostante non ci fossero più posti disponibili. Una situazione insostenibile per cui servono interventi urgenti».

La Cgil continua a chiedere «un aumento dei treni, del personale e dei controlli della Polfer nelle stazioni più critiche per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori».

In copertina: foto d’archivio