La genovese Omp, rinnovato il contratto per le cinture di sicurezza a Mercedes Petronas, team pluricampione F1

L’azienda di Ronco Scrivia resta fornitrice dei campioni del mondo che anche oggi al Gp di Germania partiranno in pole con Hamilton

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Mercedes-AGM Petronas Formula One Team e OMP Racing hanno il piacere di annunciare il rinnovo dell’accordo di partnership, avvenuto con la corrente stagione di Formula 1, che vede l’azienda genovese fornitore ufficiale del team pluricampione del mondo

OMP, azienda Genovese leader mondiale nel design e nella produzione di equipaggiamento di sicurezza per il motorsport, fornisce le cinture di sicurezza ONE- D per le vetture del team di Brackley.

«Siamo contenti di proseguire la nostra partnership con OMP Racing – dice James Allison, direttore tecnico Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – . È notevole il vantaggio che ci porta il continuo sviluppo dato dagli esperti tecnici di OMP alle loro cinture di sicurezza. La sicurezza dei nostri piloti rimane la nostra principale priorità, e fin dal 2017 ci affidiamo ai prodotti e alla tecnologia di OMP».

«Dopo aver dato il nostro contributo come fornitori ufficiali a quattro Mondiali F1 Costruttori vinti da Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – commenta Paolo Delprato, presidente e ad, OMP Racing -, siamo felicissimi di continuare questa prestigiosa collaborazione per la quinta stagione consecutiva. Essere ancora scelti dai campioni del mondo in carica è un grande riconoscimento per noi, è la dimostrazione che il nostro lavoro di ricerca e sviluppo sta andando nella giusta direzione».