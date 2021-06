Laboratorio privato comunica solo oggi ad Alisa 193 positivi dei mesi scorsi

I nuovi positivi sono, oggi, soltanto 10, ma a questi si aggiungono i quasi 200 che un laboratorio ha comunicato solo nella giornata odierna ad Alisa, ma sono relativi ai mesi precedenti. E il tracciamento? E i contatti di caso? E le quarantene? E la prevenzione dei contagi? Ormai è acqua passata, ma, decisamente, qualcosa non ha funzionato

Sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria.

Sono stati 2.764 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.846 tamponi antigenici rapidi.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 0

SAVONA (Asl 2): 5

GENOVA: 5, di cui:

• Asl 3: 5

• Asl 4: 0

LA SPEZIA (Asl 5): 0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

A questi si aggiungono ben 193 positivi. Tutti quelli che un laboratorio privato non ha comunicato ad Alisa in tempo reale. Non sono di questi giorni, ma si spalmano sui mesi passati. Non è la prima volta che succede che un laboratorio privato comunichi un po’ quando gli capita i risultati dei propri test. Viene da chiedersi come, senza la comunicazione ufficiale, come questi casi siano stati trattati, in special modo se asintomatici o paucosintomatici. I contatti saranno stati messi in quarantena? La tracciatura è stata avviata? Oppure, magari già contagiati, sono andati in giro come inconsapevoli untori a contagiare altre persone?

