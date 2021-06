Domenica c’è la fiera di San Pietro, variazioni dei percorsi dei bus

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Torino per la Fiera di San Pietro 2021, per tutta la giornata di domenica 27 giugno le linee 20 e 607 modificheranno il percorso. Ecco come

Linea 20

Direzione levante: i bus, giunti in via Cadorna, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, piazzale Kennedy dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione ponente: bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazzale Kennedy, proseguiranno per viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Cadorna dove riprenderanno percorso regolare

Linea 607

Direzione levante: i bus, giunti in viale Duca d’Aosta, proseguiranno viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Marconi dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta dove riprenderanno percorso regolare.