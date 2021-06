Coop sostiene la comunità LGBTQ+ con una pride bag già in vendita in tutti i negozi

Per ogni borsa venduta, 50 centesimi saranno devoluti alle associazioni LGBTQ+ del territorio e all’Arcigay, per il finanziamento del progetto “Stay App”, un’applicazione che segnala i luoghi sicuri o insicuri per la comunità LGBTQ+

Una shopper in cotone sulla quale il classico logo Coop abbandona il suo colore rosso, per assumere tutti quelli dell’arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti LGBTQ+.

«È questa l’ulteriore evoluzione della campagna “Close the Gap”, che da marzo vede Coop impegnata nella battaglia per la riduzione di tutte le disuguaglianze di genere» dicono alla cooperativa di consumatori.

Nei punti vendita Coop di tutta Italia, compresi quelli di Coop Liguria, sono già in vendita le bag arcobaleno accompagnate dallo slogan “Prendi questa borsa e prendi posizione”.

L’iniziativa punta a marcare quale sia il posizionamento di Coop sul tema e a contribuire concretamente al sostegno delle comunità LGBTQ+. Parte del ricavato della vendita delle borse, almeno 50 centesimi per ogni bag, sarà devoluto alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti LGBTQ+ sui singoli territori.

A livello nazionale, parte del ricavato sarà donato all’Arcigay, per il progetto “Stay App”. Si tratta di una nuova applicazione per cellulare in cui raccogliere tutte le segnalazioni di atti omo-transfobici in modo da ottenere due risultati: avere una rete di volontari pronti a intervenire sui vari eventi e realizzare una mappatura del territorio segnalando i luoghi sicuri e meno sicuri.