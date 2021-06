Mattinata infernale sulle autostrade, con code fino a 4 chilometri

Veicolo in avaria all’altezza di Palazzo San Giorgio e code in Sopraelevata in direzione ponente

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso; scorta veicoli tra Genova Bolzaneto e Busalla per cattive condizioni stradali; coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.

A10: coda di 2 km tra Varazze e Albisola per lavori; coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori; coda tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: coda di 4 km tra Genova est e Recco per lavori; coda tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.