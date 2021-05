Incidente in A7, 4 km di coda tra Busalla e il bivio con la A12

Almeno una persona è rimasta ferita. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo al San Martino

A7: coda di 4 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente; coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A12: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A26: coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Dopo i disagi di ieri per la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, stamattina, sempre in A10, si è ribaltata un’auto tra Voltri e Pegli, in direzione di Genova. Il guidatore è uscito autonomamente dall’abitacolo e i vigili del fuoco sono intervenuti per riportare il mezzo sulle sue ruote e permetterne la rimozione. Inevitabili i disagi per la viabilità.