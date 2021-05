Bertorello presidente, il Tar respinge il ricorso della minoranza di Tursi

Movimento 5 Stelle, Pd, Lista Crivello, Gruppo Misto, Ubaldo Santi ritenevano illegittima la nomina a presidente del consiglio comunale per le modalità di dimissioni del predecessore, ma il Tribunale amministrativo non ha accolto la loro istanza

Pubblicata oggi la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, che ha respinto il ricorso dei gruppi consiliari di minoranza sull’illegittimità dell’elezione a presidente del Consiglio Comunale di Genova del consigliere Federico Bertorello e sulle dimissioni dalla carica di presidente del consigliere Alessio Piana.

<Il Tar ligure ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, in quanto, si legge nella sentenza, “non esiste una disposizione legislativa né una disposizione statutaria o regolamentare del Comune di Genova che disciplini modalità, forme ed effetti delle dimissioni del presidente del Consiglio Comunale” – spiega una nota dell’Amministrazione -. Quindi è stata ritenuta pienamente legittima la formula prescelta dalla presidenza del consiglio comunale per l’elezione del nuovo presidente. Sono state ritenute ritenute infondate le motivazioni dell’impugnazione delle dimissioni del consigliere comunale Alessio Piana dalla carica di presidente. Il Tar ligure ha ritenuto corretto e immune da profili di illegittimità l’operato dell’Amministrazione comunale respingendo, ad una ad una, le numerose doglianze di controparte>.

Il Tar per la Liguria, sezione Prima, ha respinto il ricorso condannando i ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi 4.000 euro (oltre Iva e Cpa) come per legge per ciascuno.