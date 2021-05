Al Chiossone screening gratuito dei disturbi di apprendimento

Circa il 3-4% dei bambini in età scolare ha difficoltà di apprendimento nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Fondamentale la diagnosi precoce. Sabato 29 maggio al Centro ambulatoriale “Gli Alberi”, in corso Solferino, giornata di screening gratuito dei Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento), per i bambini che frequentano il secondo anno delle scuole primarie della Liguria

Una giornata di screening gratuito per individuare eventuali disturbi di apprendimento dedicata a tutti i bambini che frequentano il secondo anno delle scuole primarie della Liguria: la organizza l’Istituto David Chiossone onlus – Centro accreditato per la Diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento – sabato 29 maggio, dalle ore 9 alle ore 17.30, presso il centro ambulatoriale “Gli Alberi” in corso Solferino 14 a Genova. Per aderire occorre prendere appuntamento, chiamando il numero 010.9861180 o scrivendo un’e-mail a glialberi@chiossone.it.

Recenti studi indicano che tra il 3 e il 4% dei bambini della scuola primaria presentano problematiche collegate a Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Un dato significativo: in media, ci si può infatti aspettare la presenza di un alunno per classe con queste difficoltà.

La diagnosi e l’intervento tempestivo per i bambini con disturbi di apprendimento sono fondamentali per costruire percorsi didattici specifici, adatti alle caratteristiche peculiari dei bambini, permettendo loro l’efficace raggiungimento degli obiettivi scolastici e un armonico sviluppo della personalità.

La giornata di screening gratuito promossa dall’Istituto David Chiossone, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, si propone quindi di effettuare una prima valutazione degli alunni del secondo anno della scuola primaria, che nel corso dell’anno scolastico abbiano manifestato difficoltà di apprendimento. Saranno segnalate alle scuole e alle famiglie le situazioni in cui si sospetta la presenza di difficoltà che richiedano una più completa valutazione diagnostica.

Effettuato da professionisti competenti e formati nell’ambito delle difficoltà e dei disturbi dell’apprendimento, lo screening si basa su strumenti diagnostici standardizzati. Sono previsti prove e test, proposti ai bimbi da logopediste specializzate in DSA e da ortottiste esperte, che esamineranno anche gli aspetti visivi e spaziali necessari per le attività di lettura e scrittura. L’esito dello screening sarà inviato alla famiglia con una relazione scritta. Se il livello di acquisizione delle diverse abilità risultasse significativamente inferiore rispetto a quanto previsto in base all’età anagrafica, verrà effettuato un colloquio di condivisione dei risultati, dove i professionisti forniranno indicazioni e suggerimenti alle famiglie per attuare opportuni interventi, o un percorso diagnostico completo.

Centro accreditato della Regione Liguria per la diagnosi DSA, “Gli Alberi” è il centro ambulatoriale di riabilitazione delle disabilità dello sviluppo che l’Istituto Chiossone ha creato e attivato dal 2017 per rispondere alle sempre crescenti esigenze delle famiglie del territorio, offrendo la presa in carico globale del bambino dall’età pre-scolare fino ai 18 anni.