Scappano i daini, chiusa Villa Duchessa di Galliera – VIDEO

A causa della fuoriuscita dei daini dal loro recinto, si è resa necessaria la chiusura temporanea della Villa per ragioni di sicurezza, in attesa dell’intervento del personale Aster Verde che dovrebbe recuperale gli ultimi animali da riportare nel recinto e chiudere la falla nella recinzione, causata probabilmente da un soggetto che più volte ha tentato di “liberare” i daini. Uno degli ungulati, anziano e in parte cieco, è stato spaventato da due cani senza guinzaglio ed è scappato, cadendo in una scarpata e rompendosi una zampa. Sarà probabilmente necessario abbatterlo

Erano circa 12 gli animali fuggiti. Un volontario del parco è riuscito a contenerne alcuni. Altri erano finiti nella zona del Castello del Belvedere e anche quelli sono stati condotti verso il recinto. Soltanto due daini sono al momento liberi. Le visite guidate non sono annullate perché le aree interessate sono state delimitate a monte da cancelli di cantiere rimasti dall’inaugurazione dei lavori terminati da poco. Solo i prenotati avranno accesso all’area.

«Tre daini sono al momento fuori dal recinto – spiega Matteo Frulio, direttore scientifico del Parco -. Purtroppo uno, mezzo cieco, è stato spaventato da due cani condotti senza guinzaglio e si è scaraventato giù per la scarpata rompendosi una zampa e sanguinando dalla bocca. Nel passato un mastino stava staccando il collo ad un cane più piccolo che siamo riusciti a salvare a fatica il giardiniere ed io. I cani nei parchi pubblici vanno al guinzaglio. Con la scena, straziante, di oggi è il caso di dare un bel giro di vite. Con buona pace di chi pensa che mancando aree cani sia in qualche modo legittimo che ognuno faccia quello che vuole. Finché non ci vanno di mezzo dei bambini?».

È lo stesso Frulio a raccontare che la recinzione non è stata scalzata dai cinghiali, che avrebbero scavato e aperto la parte bassa. «Purtroppo c’è qualcuno che più di una volta, la domenica, si diverte a danneggiare e aprire la rete». Dopo quanto è successo oggi si cercherà un sistema per pizzicarlo e denunciarlo: è caccia aperta. I daini, recuperati in zone cittadine e che non possono essere immessi in natura per legge, non possono essere liberati in zone aperte, esattamente come i cinghiali. Trovano ospitalità proprio nella villa dove possono vivere in un’ampia area all’aperto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...