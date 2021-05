Scatta di nuovo la “trappola Haven”, due sub dispersi

Guardia Costiera e vigili del fuoco in elicottero li stanno cercando nella zona al largo di Arenzano in cui nel 1991 si è inabissato il relitto della petroliera

Il relitto della Haven è tanto popolare tra i sub quanto è difficile l’immersione sul luogo. Si tratta ancora di un’immersione ricreativa, ma non certo per principianti. Gli incidenti, con esiti diversi, sono frequentissimi ogni anno. In questo momento stanno procedendo le ricerche di due sub dopo che i compagni di immersione, non vedendoli risalire, hanno dato l’allarme.

