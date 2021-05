Crowfunding dei commercialisti, 30 mila euro ai figli minori delle vittime del Morandi

Sono cinque le vittime che hanno lasciato figli minori. La somma complessiva è stata divisa in due parti: 15mila euro divisi per ogni nucleo in pari misura e gli altri 15mila in rapporto al numero di figli (nove in tutto). I contributi variano così tra circa 4.500 e 8mila euro per famiglia e verranno erogati per il sostegno allo studio e alla formazione dei ragazzi

Un sostegno ai figli delle vittime del crollo del Ponte Morandi I risultati della campagna di crowfunding promosso dall’Ordine dei commercialisti di Genova.

Cinque nuclei famigliari rimasti coinvolti nel crollo del Ponte Morandi hanno ricevuto un contributo dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova. Le somme sono il risultato del progetto di donation crowdfunding #action4genoa lanciato con il coordinamento di Communitas, l’onlus del Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti, assieme alla società genovese Frigiolini & Partners Merchant per chiedere ai professionisti liguri di “dare una mano” a chi era stato colpito direttamente dal disastro dell’agosto 2018.

I 30mila euro raccolti sono stati destinati alle cinque famiglie delle vittime con figli minori.

La raccolta fondi era stata promossa tramite il portale di crowdfunding genovese Fundera e la filiale di Genova della Bcc di Cherasco. Uno degli slogan della raccolta era “Riempiamo insieme questo spazio vuoto” sull’immagine del ponte crollato.

«Dopo la tragedia del Morandi ci eravamo subito impegnati a dare supporto a chi era stato danneggiato dal crollo del ponte per la predisposizione dei moduli per la quantificazione dei danni risarcibili e a suggerire modifiche al Decreto Genova, sia per la parte fiscale sia per l’istituzione di una Zona economica speciale – spiega Paolo Ravà, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Genova – Poi, assieme a un’importante marchant bank genovese abbiamo pensato di fare anche qualcosa di ancor più concreto: una raccolta fondi con l’invito a partecipare rivolto a tutti i nostri iscritti».

La raccolta fondi si é svolta attraverso il sistema del crowfdfunding, il finanziamento collettivo e collaborativo per sostenere progetti di tipo sociale tramite strumenti digitali. Chi ha deciso di contribuire, anche con somme modeste, ad #action4genoa ha utilizzato la sezione “donation” della piattaforma di crowdfunding Fundera (che fa parte del Gruppo genovese Frigiolini & Partners Merchant spa) indirizzando il proprio sostegno a Communitas, l’onlus che l’Ordine nazionale dei commercialisti ha varato nel 2011 per sostenere il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone.

«Il nostro gruppo è stato il primo a ottenere l’iscrizione di un portale di equity crowdfunding alla sezione speciale del registro della Consob – dice Leonando Frigiolini, a.d. di Frigiolini & Partners – La città di Genova, anche in questo caso, è all’avanguardia. Attraverso un portale web è stato possibile raggiungere un pubblico vasto e, soprattutto, garantire la trasparenza della raccolta di donazioni».

