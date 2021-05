È morto Franco Battiato, il cantautore filosofo che tanto ha dato alla musica e alla cultura

Battiato è morto stamattina nella sua casa di Milo. Aveva 76 anni. Da “Fetus”, il primo album in studio del compositore e cantautore siciliano, pubblicato nel 1972, all’ultima canzone, “Torneremo ancora”: il suo testamento spirituale in cui afferma la certezza della reincarnazione

Un suono discende da molto lontano

Assenza di tempo e di spazio

Nulla si crea, tutto si trasforma

La luce sta nell’essere luminosi

Irraggia il cosmo intero

Cittadini del mondo

Cercano una terra senza confine

La vita non finisce

È come il sogno

La nascita è come il risveglio

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora

Ancora e ancora

Lo sai

Che il sogno è realtà

E un mondo inviolato

Ci aspetta da sempre

I migranti di Ganden

In corpi di luce

Su pianeti invisibili

Molte sono le vie

Ma una sola

Quella che conduce alla verità

Finché non saremo liberi

Torneremo ancora

Ancora e ancora

Il primo album, “Fetus”, è un concept album basato sul romanzo Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley (che descrive una società distopica in cui ogni individuo è costruito in laboratorio) e sugli scritti di Paramahansa Yogananda; l’album fa da ponte fra influenze di rock progressivo, musica sperimentale e musica melodica italiana.

L’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell’aiuto di numerosi collaboratori fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro (coautore di molti suoi brani). I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi (in particolare tramite l’influenza di G.I. Gurdjieff) e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco.

Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non voler ricevere alcun compenso.

