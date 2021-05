Anche stamattina code su tutte le autostrade. 4 km in A26 in direzione Genova per lavori

Perdita di carico sia in A10 sia in A12. L’ora di punta, con tutti i veicoli che convergono sulla città, impatta contro i cantieri, ed è subito caos. La situazione alle 8:30

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso; coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

A10: coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori. Perdita di carico nel tratto compreso tra Genova Prà e Genova Pegli in direzione Genova.

A12: coda di 3 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; coda tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 1 km tra Chiavari e Sestri Levante per lavori; coda tra Recco e Genova Nervi per lavori. Perdita di carico nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova.

A26: coda di 4 km tra Ovada e Masone, in direzione Genova, per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...