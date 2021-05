Parte “Stream”, nuovo evento digitale del Festival della Scienza

Stream #SpaceTravels: 21 eventi tra talk, interviste e incontri interattivi gratuiti visibili su festivalscienza.online, con 45 protagonisti tra cui Luca Parmitano, Roberto Battiston, Valentina Sumini, Ersilia Vaudo Scarpetta, Nahum Artist, Anna Gregorio, Linda Raimondo, Raffaele Mauro Stream Creator: 13 masterclass frontali su Zoom sulle più importanti innovazioni nel campo della comunicazione scientifica online e della creator economy, con 17 tra docenti e professionisti del settore, tra cui Adrian Fartade, Barbascura X, A Capella Science, Kosmica Institute e Marcello Ascani

Da martedì 18 a sabato 22 maggio 2021 debutta Stream, nuovo format digitale targato Festival della Scienza. Un progetto fortemente interdisciplinare, incentrato sulle materie STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) e concepito esclusivamente per il mondo online. La prima edizione si sviluppa su un doppio binario: da un lato Stream #SpaceTravels, un programma di 21 incontri gratuiti trasmessi in streaming e on demand sulla piattaforma festivalscienza.online dedicati all’esplorazione spaziale. Dall’altro Stream Creator, un palinsesto di 13 masterclass rivolto a giovani comunicatori, content creator e appassionati di comunicazione digitale, con docenti alcuni tra i più importanti e influenti professionisti del settore tra YouTuber, podcaster e creatori di contenuti per il web. QUI IL LINK

Stream fa parte di Festival 2.022, il progetto biennale di transizione digitale del Festival della Scienza finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo per il programma Open2Change. Questa edizione ha ottenuto il patrocinio di Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale Europea, CERN, Istituto Italiano di Astrofisica, Istituto Italiano di Fisica Nucleare, Istituto Italiano di Tecnologia, è sostenuta da Audible ed è realizzata in partnership con numerosi media come Factanza, Seds Bocconi, She is a scientist, Spaceiscool, Tortuga e Visionary Days.

STREAM #SPACETRAVELS

Da mercoledì 19 a sabato 22 maggio la nuova piattaforma digitale del Festival della Scienza ospita Stream #Spacetravels, una serie di eventi dedicati all’esplorazione spaziale raccontata da diversi prospettive. 21 appuntamenti gratuiti, con protagonisti ricercatori, artisti, comunicatori, rappresentanti del mondo dell’industria e delle istituzioni: donne e uomini che, attraverso la propria esperienza diretta, conducono alla scoperta dell’affascinante mondo dello spazio che circonda la Terra: di quello conosciuto e di quello ancora ignoto, delle potenzialità presenti e future legate alla sua esplorazione e delle implicazioni economiche, politiche e sociali legati alla sua esplorazione. Tra i protagonisti Luca Parmitano, Roberto Battiston, Valentina Sumini, Ersilia Vaudo Scarpetta, Nahum Artist, Anna Gregorio, Linda Raimondo, Raffaele Mauro. Per seguire gli appuntamenti basta registrarsi sulla piattaforma festivalscienza.online.

PROGRAMMA COMPLETO:

Mercoledì 19 maggio

ore 13 – Space Economy Crash Course: tanti futuri possibili

Con Raffaele Mauro, co-fondatore e General Partner di Primo Space, fondo di venture capital specializzato nella new space economy e nelle tecnologie correlate, e Ilaria Capelli e Andrea Chiantello di Tortuga Econ, think tank di studenti, ricercatori e giovani professionisti nel campo dell’economia e delle scienze sociali.

ore 18 – Detriti spaziali e sostenibilità

Con Ettore Perozzi, esperto di dinamica del sistema solare, meccanica celeste e missioni spaziali dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Alice Carpi di Visionary Days.

ore 18:30 – Tutti sulla Luna e poi un balzo verso Marte

Con Giovanni Caprara, giornalista scientifico, storico della scienza, esperto e testimone straordinario di tutto quanto riguarda l’esplorazione spaziale. Format #Telospiega in collaborazione con Factanza.

ore 19 – I piccoli satelliti per l’esplorazione spaziale

Con Anna Gregorio, ceo di PicoSaTs, startup innovativa nata nell’ambito di Innovation Factory, recentemente classificata tra le 100 italiane di successo da Forbes, e Francesco Catanzariti, head of networking di Seds Bocconi.

ore 20:30 – Esploratori dell’infinito – Performance

Con Armando Rotondi, drammaturgo, professore associato e presidente del corso di laurea specialistico in Teatro, e Mirko Ettore D’Agostino compositore, ingegnere del suono, program leader del corso di laurea in Contemporary Music Production entrambi presso lo IAB (Istituto delle Arti di Barcellona), e Claudio Boschi, attore e doppiatore.

Giovedì 20 maggio

ore 13 – Archistar: progettare tra le stelle

Con Valentina Sumini, architetto dello spazio di MIT MediaLab, e Noemi Burgio e Daniele Chioetto di Visionary Days.

ore 17 – Questa oscura materia

Con Maura Graziani, ricercatrice astroparticellare dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso l’Università degli Studi di Perugia. Format #Telospiega in collaborazione con Factanza.

ore 18 – A cena nello spazio

Con Stefano Polato, chef responsabile dello Space Food Lab dell’azienda ingegneristica aerospaziale Argotec di Torino (ha supportato l’ideazione e la produzione del cibo di Samantha Cristoforetti in vista della missione spaziale Futura), e Giulia Bonelli, giornalista scientifica.

ore 18:30 – Ciak a gravità zero

Con Alessandra Bonavina, ceo di Next One Film Group, giornalista, regista e produttrice, e Francisca Gutiérrez, giornalista e co-founder del progetto Spaceiscool.

ore 19 – Alla scoperta dell’astrogeologia

Con Valentina Galluzzi, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Astrofisica che si occupa di Geologia Planetaria e lavora per le camere ad alta risoluzione a bordo delle missioni BepiColombo e JUICE, e Luca Nardi, astrofisico e comunicatore scientifico.

Venerdì 21 maggio

ore 13 – Sky is (not) the limit

Con Linda Raimondo, divulgatrice scientifica e aspirante astronauta. Format #Telospiega in collaborazione con Factanza.

ore 16:30 – Stereotipi in poltrona

Con Linda Mazzotti, analista finanziaria all’interno di Primo Space, Claudio Colaiacomo, vicepresidente Academic Relations di Elsevier, Romualdo Gianoli, giornalista scientifico, e Silvia Sironi, comunicatrice scientifica e vice presidente di She is a Scientist.

ore 17:30 – C’è spazio per tutte/i (?)

Con Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica e chief diversity officer all’Agenzia Spaziale Europea, e Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon.

ore 18:30 – Luca e Elisa: le avventure spaziali di un astronauta e un’ingegnera

Con Luca Parmitano, astronauta, Elisa Laudi, ingegnere dei materiali del CERN, e Paola Catapano, giornalista scientifica e direttrice delle produzioni audiovisive per il CERN di Ginevra.

ore 21:30 – Orbital Poetic – Performance

Con Nahum Romero, artista, compositore e direttore dell’agenzia culturale spaziale Kosmica Institute.

Sabato 22 maggio

ore 13 – Il futuro (intelligente) dell’esplorazione spaziale

Con Mario Salatti, project manager dell’Agenzia Spaziale Italiana, Lorenzo Feruglio, ad di AIKO, deep tech software company specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione per le missioni spaziali basate sull’Intelligenza Artificiale, Lorenzo Rosasco, esperto di machine learning e professore associato presso l’Università di Genova e Arianna Traviglia, coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

ore 16:30 – Agenda 2030: costruire il futuro della Terra partendo (anche) dallo Spazio

Con Sandro Scandolo, direttore dell’ICTP, Emiliano Merlin, astrofisico di INAF, Chiara Ferrari, astronoma e coordinatrice per la sezione francese del progetto internazionale SKA – Square Kilometre Array, e Arianna Ricchiuti, comunicatrice scientifica dell’Agenzia Spaziale Europea.

ore 17:45 – Esplorazione spaziale: a che punto siamo?

Con Roberto Battiston, fisico sperimentale, professore dell’Università di Trento e uno dei massimi esperti di raggi cosmici a livello mondiale.

ore 21:30 – A Capella Science – Performance

Con A Capella Science, progetto di Tim Blais, laureato alla McGill University con un master in fisica teorica, nei suoi video esegue le tracce con voce, beat-boxing ed effetti sonori.

STREAM CREATOR

Comunicazione scientifica online, creator economy, digital strategy, influencer marketing, meme & scienza, visual web, space art e audience engagement: queste sono alcune delle tematiche affrontate nelle masterclass di Stream Creator, da martedì 18 a giovedì 20 maggio (dalle 17 alle 20) e sabato 22 maggio (dalle 10 alle 13) sulla piattaforma Zoom. Nelle vesti di docenti alcuni tra i più importanti e influenti content creator, YouTuber e podcaster, tra cui Adrian Fartade, Barbascura X, A Capella Science, Kosmica Institute e Marcello Ascani. L’iscrizione alle masterclass è disponibile sul sito festivalscienza.online/stream-creator/ al costo di 100 euro (l’iscrizione dà accesso tutte le masterclass).

PROGRAMMA COMPLETO:

Martedì 18 maggio

ore 17 – Dentro la Platform Economy. La produzione culturale digitale

Con Alessandro Gandini, professore associato in sociologia dei media all’Università Statale di Milano.

ore 18 – The messy ethics of Crypto Art

Con Raphaël De Courville, designer e artista parigino e co-fondatore di Creative Code Berlin, comunità online che promuove la collaborazione tra artisti e programmatori.

ore 19 – A global cultural space mission

Con Aoife Van Linden Tol, direttrice dello Studio Programme di Kosmica Institute.

ore 20 – The art of being a musical scientist

Con Tim Blais, comunicatore scientifico canadese e creatore del canale YouTube A Capella Science (322mila iscritti).

Mercoledì 19 maggio

ore 17 – The case of a cultural space agency

Con Nahum Romero, artista, compositore e direttore dell’agenzia culturale spaziale Kosmica Institute.

ore 18 – Professione: Science Creator

Con Adrian Fartade, divulgatore scientifico specializzato in astronomia e astronautica e fondatore del canale YouTube Link4Universe con più di 350mila iscritti.

ore 19 – Audience, fact checking e scienza: il podcast Scientificast

Con Andrea Bersani e Ilaria Zanardi, rispettivamente fisico delle particelle e biologa molecolare e insieme fondatori di Scientificast, il primo podcast italiano a tema scientifico.

Giovedì 20 maggio

ore 17 – Influencer Marketing: come si fa? La lezioncina di Flatmates

Con Marcello Ascani, influencer e YouTuber con oltre 600mila iscritti nonché ceo della neonata agenzia di Influencer Marketing Flatmates insieme a Michele Pagani.

ore 18 – How to Patreon: monetizza il tuo content

Con Lara Della Gaspera, creator partnerships manager di Patreon, la più nota piattaforma digitale che aiuta i creator a monetizzare i contenuti online senza intermediari.

ore 19 – Come divulgare la scienza con un podcast (di successo)

Con Barbascura X, divulgatore scientifico e YouTuber da oltre 600mila iscritti, d Fabio Ragazzo, original content senior manager di Audible.

Sabato 22 maggio

ore 10 – Visualizzare la scienza. Live demo di science scribing

Con Sandro Natalini ed Edoardo Massa, illustratori.

ore 11 – Yeah, science! Meme e cultura partecipativa in rete

Con Valentina Tanni, storica dell’arte.

ore 12 – Un toolkit di She is a Scientist per una scienza inclusiva

Con Serena Fabbrini, storica della scienza e membro di She is a scientist.

Mi piace: Mi piace Caricamento...