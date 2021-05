Carabinieri, Darsena al setaccio: 50 controllati e uno spacciatore denunciato

Il pusher ventiquattrenne aveva con sé 7 dosi di hashish e una modica somma di denaro

Ieri, in serata, operazione dei Carabinieri delle stazioni dipendenti dalla compagnia del Centro tra la zona Belvedere Vittorio Pertusio e Calata Darsena. I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contenimento del degrado urbano e alla repressione dello spaccio di droga, hanno sottoposto a controllo una cinquantina di cittadini extracomunitari. Fra questi, un 24 enne senegalese, con pregiudizi di polizia, è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish per un peso complessivo di 4 grammi circa e di una modica somma di denaro, il tutto sequestrato. Pertanto è stato deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio”. Complessivamente sono stati impiegati 15 carabinieri della Compagnia Genova Centro, con il supporto dei colleghi del C.I.O. di Firenze, sette mezzi (tra cui la stazione mobile) e i Militari dell’esercito.

