Nuovo polo di formazione e poligono virtuale per la Polizia locale genovese

Un sistema di tiro in 3D, sala conferenze, due aule per l’addestramento e una biblioteca online per l’aggiornamento professionale degli agenti genovesi

Un innovativo poligono virtuale con sistema di tiro dotato di tecnologia 3D, una sala conferenze e formazione da 50 posti per attività di docenza in presenza e da remoto, due aule per l’addestramento tecnico e operativo del personale e una biblioteca multimediale.

È stato presentato oggi il nuovo Polo Formazione della Polizia Locale. Situata al 21° piano del Matitone, la nuova struttura è stata realizzata con l’obiettivo di razionalizzare tutte le attività di formazione del personale di Polizia Locale volte a fornire agli agenti le migliori conoscenze e capacità professionali, supportando i processi di innovazione e cambiamento.

Il poligono virtuale

Elemento essenziale e fulcro del Polo Formazione è il poligono virtuale. Si tratta di un sistema multimediale virtuale di tiro dotato di tecnologia 3D, proiettato su uno schermo di due metri per tre, provvisto di diagnostica, con coaching automatico intelligente e controllato da stazione fissa.

Il poligono virtuale offre un campo di tiro simulato atto all’addestramento con le armi in situazioni non sempre riproducibili, per motivi di incolumità degli operatori, all’interno di un poligono a fuoco. Rispetto a quest’ultimo, infatti, il sistema elettronico di addestramento garantisce numerosi vantaggi compiendosi in totale sicurezza per gli operatori, annullando tutti gli aspetti inquinanti ambientali, permettendo di analizzare i risultati dell’addestramento e registrando progressi ed errori.

Il sistema virtuale consente inoltre, durante l’attività di formazione operativa, l’introduzione di variabili di addestramento che, nella vita reale, potrebbero risultare decisive per l’incolumità degli operatori e per i cittadini, fornendo una diversa consapevolezza all’agente che può così addestrarsi in scenari predisposti e non riproponibili in altri contesti.

Della gestione del sistema si occupano alcuni operatori della Polizia Locale che, grazie a un addestramento specialistico di 30 ore con un tecnico professionista della casa fornitrice, hanno conseguito l’abilitazione all’uso e alla creazione di scenari personalizzati da proporre nella formazione.

Sala conferenze e formazione, aule di addestramento, biblioteca multimediale

Il nuovo Polo Formazione della Polizia Locale ospita anche una sala conferenze e formazione di 50 posti, caratterizzata da tecnologie audio e video per la proiezione di supporti multimediali di ausilio all’attività di docenza o conferenza in presenza e in remoto.

Presenti anche due aule per l’addestramento del personale, dotate di attrezzature indispensabili per tecniche operative e all’uso dei dispositivi tecnico difensivi in dotazione, permettendo anche l’allenamento fisico funzionale a supportare tale richiesta operativa.

Inoltre, durante il periodo di emergenza socio-sanitaria, è stata realizzata una biblioteca multimediale attraverso uno spazio e-learning su piattaforma multimediale Moodle – open source, creata con risorse interne e senza l’intervento di consulenze private o fornitura di servizi a pagamento. La biblioteca è consultabile dagli operatori in remoto 24 ore su 24 e viene utilizzata per la formazione teorica e per l’erogazione dell’attività di formazione, apprendimento e aggiornamento su tutte le materie di competenza della Polizia Locale.

Un unicum nel suo genere, il nuovo Polo Formazione della Polizia Locale di Genova è già un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento professionale degli agenti, potenzialmente fruibile da tutte le Polizie Locali della Liguria oltre che dalle Forze dell’Ordine.

La realizzazione del poligono virtuale e di una delle due aule di addestramento è stata finanziata da Regione Liguria in base all’articolo 2 del D.L. 14/2017 che permette la stipula di accordi integrati per la sicurezza tra Stato e Regione, accordo siglato dal prefetto e dal presidente dell’Ente regionale.

Infine, per quanto riguarda le attività di formazione della Polizia Locale svolte nel 2020, si sono tenuti complessivamente 82 corsi per un totale di 4.264 allievi coinvolti. Considerato l’alto numero delle assunzioni eseguite di recente dall’Amministrazione, la parte preponderante dell’attività di formazione (56%) è stata dedicata alla prima formazione, con un restante 22% per la formazione specifica/specialistica e un altro 22% per l’aggiornamento degli operatori in servizio. La formazione, eseguita esclusivamente con risorse interne al Corpo di Polizia Locale, è avvenuta attraverso una prima fase di attività in presenza e una seconda – più corposa – in modalità di videoconferenza o da remoto in rete e-learning.

«La formazione è un punto centrale della nostra Amministrazione – dichiara l’assessore alla sicurezza Giorgio Viale – e, nel caso della Polizia Locale, rappresenta il primo e migliore strumento per garantire la sicurezza degli operatori e la massima efficienza del servizio per la cittadinanza. Con il nuovo Polo Formazione, il Corpo della Polizia Locale di Genova si dimostra nuovamente tra i più attivi e all’avanguardia nel panorama nazionale».

«Per promuovere una sicurezza sempre più integrata con il territorio – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti – Regione Liguria ha predisposto nel 2019 un bando che consente oggi al Comune di Genova di creare un polo all’avanguardia per l’analisi dei documenti falsi, un ufficio mobile per la lavorazione di pratiche amministrative direttamente nei quartieri e la realizzazione di un poligono di tiro virtuale. Nasce così il polo di aggiornamento professionale unico, a disposizione di tutte le Polizie Locali liguri, oltre che delle Forze dell’Ordine, che va ad ampliare l’area di addestramento, formazione e specializzazione degli operatori di Polizia Locale».

«Ancora un passo avanti nella costante politica di miglioramento – spiega il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato – volta a dare alla Città di Genova una Polizia Locale efficiente e moderna. Il Corpo può da oggi vantare la disponibilità di un Polo formativo completo che garantirà a tutti gli operatori un’adeguata e costante formazione, elemento essenziale per adempiere con serenità e correttezza le numerose e complesse funzioni svolte. Fiore all’occhiello di questo progetto, un moderno e tecnologicamente avanzato poligono virtuale tra i più evoluti oggi presenti in tutta Europa. Il Polo formativo sarà aperto a tutte le Polizie Locali della Regione Liguria e sarà messo nella disponibilità delle Forze dell’Ordine, qualora ritenuto utile. Ringrazio l’Amministrazione comunale e la Regione per aver permesso tutto ciò».

