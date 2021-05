Ponente paralizzato per la semi chiusura della A10 e per incidenti. 10 km di coda

Un motociclista è caduto in via Merano. Soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Il resto lo fa il purtroppo ormai abituale disastro causato dai lavori in autostrada

Viabilità in tilt su strade e autostrade nel ponente della città. Per l’ennesima volta il prolungamento della chiusura (stavolta parziale) di una tratta autostradale mette in ginocchio la città. Tutto il traffico si è riversato sulle strade urbane che sono paralizzate.

Coda di 10 km in A10 tra Arenzano e Genova Pegli per lavori

Società autostrade ha comunicato nelle prime ore della mattina la prosecuzione della chiusura notturna della carreggiata lato monte (direzione Savona) della A10 nel. Rimane aperta la sola carreggiata lato mare (direzione levante) in doppio senso di circolazione e la chiusura di alcuni caselli.

Inoltre: Coda di 3 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per lavori. In A12 coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori. In A26 coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori, coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori, coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

In copertina: foto di Amleto

