Grave incidente in via 30 Giugno, sotto il ponte della ferrovia. Motociclista in codice rosso

Traffico paralizzato, la Polizia locale chiude via 30 Giugno per i soccorsi. Rallentamenti anche in via Borzoli e in corso Perrone

Nell’incidente, avvenuto alle 9:15, è stato coinvolto un motociclista soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso (il più grave) al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il traffico è fermo. La Polizia locale ha inviato diverse pattuglie in zona anche per chiudere via 30 Giugno e per regolare il traffico.

Il conducente del motociclo è un ragazzo di 17 anni che ha riportato serissime ferite a una gamba. Sul posto il nucleo Infortunistica della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo scontro è stato tra un autocarro guidato da un ventinovenne che procedeva in direzione monte e lo scooter del ragazzo che procedeva in direzione mare.

