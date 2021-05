In due giorni due furti e una tentata rapina, denunciato dalla Polizia

In due giorni aveva colpito un bar e due farmacie. Ladro seriale acciuffato dal Commissariato Pré alla Commenda

Ieri i poliziotti del Commissariato Prè hanno rintracciato e denunciato un genovese di 45 anni, pluripregiudicato, responsabile di due furti e una tentata rapina commessi in soli due giorni.

Il primo colpo, lo avrebbe messo a segno martedì scorso nel bar dell’ospedale San Martino all’interno del quale si era introdotto dopo aver infranto una porta a vetri. Magro il bottino, infatti nonostante abbia messo a soqquadro gli ambienti, non è riuscito a trovare nulla da rubare. Nel contempo ha perso per terra il braccialetto di riconoscimento che attestava il suo ricovero ospedaliero e che è stato ritrovato proprio nei pressi della porta scassinata. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato la sua presenza.

Ieri, alle 12.55, si è presentato presso una farmacia di via Bensa ed ha tentato, senza riuscirvi, una rapina, qualche minuto dopo, ha fatto ingresso in una seconda farmacia di via Balbi dove ha asportato dal bancone il registratore di cassa, contenente circa 250 euro per poi fuggire nei vicoli limitrofi.

I poliziotti del Commissariato Prè lo hanno rintracciato poco più tardi in piazza della Commenda. L’uomo ha dichiarato di aver speso parte della refurtiva per saldare un debito di droga e ha mostrato ai poliziotti il luogo dove aveva nascosto il registratore.

Riconsegnati al farmacista i 90 euro rimanenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...