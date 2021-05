Spaccio in centro storico: la dose di eroina si paga 20 euro

Ieri pomeriggio nel corso di una specifica attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacente nella città vecchia, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato 2 persone

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo del Senegal, di anni 21 con precedenti di Polizia, irregolare sul territorio nazionale che è stato sorpreso cedere una dose di 1,50 grammi di eroina in cambio di 20 euro a una cittadina italiana di anni 47, residente a Genova. La successiva perquisizione personale nei confronti dell’arrestato ha permesso di rinvenire denaro contante pari a 125 euro, ritenuto provento dell’attività illecita. Il pusher è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa di rito direttissimo previsto per questa mattina;

La Stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino della Nigeria, di anni 22, in Italia senza fissa dimora. Lo stesso è stato sorpreso cedere un grammo di eroina a un cittadino italiano, di anni 54, residente a Genova. A seguito di perquisizione personale l’arrestato è stato trovato in possesso di 12,50 grammi di sostanza hashish suddiviso in 13 dosi e la somma di 91,50 euro. Anche lui sarà giudicato con rito direttissimo.

