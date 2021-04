“Lavoro, crisi, Resistenza”, piazza virtuale Anpi-Cgil per il 25 Aprile

Diretta social dei canali di Goodmoning Genova, Cgil Genova e Anpi Genova, San Benedetto al Porto, Legacoop Liguria, Coop Liguria, Libera Liguria, Liguria Rainbow. Sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook di GenovaQuotidiana

“Lavoro, crisi, Resistenza: nel coraggio delle nostre radici c’è il domani” è il titolo della piazza virtuale organizzata domenica 25 Aprile in occasione della Festa della Liberazione. Anche quest’anno l’emergenza sanitaria non permette manifestazioni pubbliche. E allora, in attesa di potersi incontrare nuovamente nelle piazze o in corteo ci si organizza in rete. Dalle pagine e dai canali social di Goodmorning Genova, Anpi Genova e Cgil Genova, Comunità di San Benedetto, Libera Liguria, Legacoop Liguria, Coop Liguria, Liguria Rainbow, e tanti altri (compresa GenovaQuotidiana), il 25 Aprile dalle 9 alle 15 si terrà una lunga diretta con riflessioni, musica, interventi e tanti voci e volti diversi per tenere unite le persone nonostante la distanza.

La lunga diretta in studio sarà condotta da Donatella Alfonso e Giovanni Giaccone e in collegamento dai Giardini Luzzati Irene Lamponi e Paletta.

Tra i principali appuntamenti della mattinata la diretta dal Ponte Monumentale durante la deposizione delle corone a cura di Anpi e Autorità, l’intervista a Igor Magni segretario generale Camera del Lavoro e Massimo Bisca presidente Anpi Genova sui temi del lavoro e dei diritti, il collegamento con il Carlo Felice durante il discorso della Ministra della Giustizia Marta Cartabia; i contributi video di Maurizio Landini Segretario Generale Cgil e Gianfranco Pagliarulo Presidente Nazionale Anpi; il racconto di Laura Gnocchi che, insieme a Gad Lerner, ha raccolto le voci e le storie di oltre quattrocento partigiani. E ancora Giordano Bruschi con il trailer del film a lui dedicato e una mattinata intensa con moltissimi ospiti nei quali non mancheranno momenti di spettacolo e musica. Tra i momenti solenni, intorno alle 12,30 in diretta dai Giardini Luzzati, sarà inaugurata la targa realizzata da Anpi, Cgil Genova e Il Ce.Sto per ricordare gli eventi che videro protagonisti i cittadini del centro storico che nel 1922 si contrapposero all’assalto alle istituzioni operaie a partire dalla Camera del Lavoro e per ricordare i giovani che nel 1943-1945 si ribellarono contro il nazifascismo e la guerra.

La diretta sarà intervallata dalla musica con live music dai Giardini Luzzati del mitico Blues Man genovese Paolo Bonfanti, accompagnato da Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria. Dalle 13.30, per la seconda parte della mattinata, saliranno sul palco Irene Lamponi e il frontman dei Punkreas Paletta, con special guests di spicco collegati e la musica live dei From Arabia To Calabria (Alaa Alshaer – Chitarra, Ayham Jalal – Clarinetto, Midhat Hosseini – Basso Tuba), che reinterpreteranno in chiave folk/etnica le musiche della nostra tradizione.

