I bimbi e la Festa della bandiera: «Com’era fatto il drago? San Giorgio era coraggioso?»

I piccoli allievi della scuola Andersen, in collegamento con Barbara Grosso, non si accontentano delle spiegazioni e la tempestano di domande: «Che verso face il drago?». E l’assessore alla Cultura e alla Scuola improvvisa

Una festa per i più piccini la storia, perfetta per un videogioco, la storia di San Giorgio che sconfigge il drago. Inevitabile che gli allievi della scuola Andersen (Istituto Comprensivo di Staglieno) sparassero un fuoco di fila di domande all’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso, in collegamento online per raccontare agli alunni delle elementari la storia della bandiera di Genova, della croce di San Giorgio e del significato che la Festa della bandiera rappresenta per la nostra città.

I bambini hanno dimostrato grande interesse e l’assessore ha promesso che, appena possibile, li andrà a trovare nella loro scuola. Tra le domande ricevute: cosa fa un sindaco e cosa un assessore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...