Premio Cultura + Impresa, il Ducale primo della lista dei 22 finalisti con la mostra “5 minuti con Monet”

La mostra è stata la prima iniziativa in Italia che nel periodo della pandemia ha unito le necessità della solitudine e del distanziamento con la possibilità del godimento di un grande capolavoro della storia dell’arte in totale sicurezza, trasformando una situazione di complessa fruizione dell’arte in una straordinaria opportunità

Palazzo Ducale è risultato primo nella shortlist dei 22 progetti finalisti del Premio Cultura+Impresa 2020-2021 con la mostra “5 Minuti con Monet”.

Colpiti dall’emergenza del Covid-19, nel 2020 gli Operatori culturali pubblici e privati hanno dovuto cambiare il modo di “fare Cultura” e, anche grazie alla collaborazione con il mondo delle Imprese, hanno realizzato progetti che hanno reinventato e talvolta potenziato la relazione con il pubblico.

Il premio Cultura + Impresa ha lo scopo di creare in Italia – a livello nazionale e con moduli regionali – un market-place on-off-line per intensificare e rendere più efficienti i rapporti tra “Sistema Cultura” e “Sistema Impresa” favorendo l’attuazione di Sponsorizzazioni e Partnership culturali, di Produzioni culturali d’Impresa e di Fondazioni culturali d’Impresa per sostenere iniziative e strumenti di carattere informativo, formativo, relazionale, di networking.



Grazie alla collaborazione di Arthemisia, una grande tela di Claude Monet, partita dal Museo Marmottan di Parigi – che possiede la più grande collezione al mondo di opere di Monet – resta bloccata in Italia e Palazzo Ducale inventa un nuovo modo di fruizione che consiste nell’organizzare ingressi a tu per tu con uno dei più celebrati capolavori dell’Impressionismo, che si poteva ammirare in splendida solitudine per 5 minuti.

A giugno il webinar di premiazione.

Sostenitori e patrocinatori del Premio CULTURA + IMPRESA 2020-2021 sono ALES, Federculture, Fondazione Italiana Accenture, Unioncamere Lombardia, ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane; ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ANCI Lombardia; ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser, Assifero; Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi; Comune di Milano; FERPI – Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana; Prioritalia; il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, UNA – Associazione Aziende di Comunicazione. I Media Partner sono Arte e Imprese.it/Giornale dell’Arte e AgCult .

Mi piace: Mi piace Caricamento...