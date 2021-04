Studenti minorenni tentano due volte scippo a badante, denunciati dai CC

Non ci sono riusciti la prima volta e, così, ci hanno riprovato. I video delle telecamere hanno consentito di identificarli

Nei mesi scorsi, in una località della Valle Stura, due giovani sconosciuti, in due occasioni diverse, hanno tentato un furto con destrezza, ai danni di una badante romena, abitante in quella Valle. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di indagini, anche mediante la visione delle telecamere del circuito di sicurezza cittadino, identificavano gli autori del reato, due minorenni studenti incensurati, e, li deferivano in stato di libertà per “tentato furto con strappo in concorso”.

In copertina: foto di repertorio

