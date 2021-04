Si masturba in pieno giorno in centro, denunciato dalla Polizia di Stato

È successo ieri in via Brigata Partigiane alle 10 del mattino. L’uomo è stato segnalato nella sua auto posteggiata con entrambe le mani occupate. Con la sinistra reggeva il cellulare sul cui schermo comparivano foto di procaci signore

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 52enne italiano per atti osceni.

Nella mattina di ieri, durante il transito nella pubblica via di molte persone, anche di minore età, è stato visto l’uomo mentre si masturbava all’interno della sua auto.

I poliziotti dell’U.P.G., intervenuti sul posto, lo hanno trovato seduto su mezzo con i pantaloni abbassati e le mani entrambe occupate… Una delle due teneva un telefonino nel cui schermo comparivano immagini di procaci signore.

Durante il successivo controllo l’uomo è stato trovato in possesso di gr 2.37 di hashish e per questo motivo, oltre la denuncia per atti osceni, è stato anche segnalato alla Prefettura.

