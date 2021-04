Più fermo che in marcia dal 2016 (quando, a dicembre, è stato inaugurato), anche stamattina l’ascensore tra via Cantore e il Villa Scassi ha garantito un brivido. Alle 9:15 si è fermato ed è rimasto fermo per 20 minuti (confermano ad Amt) per poi ricominciare a marciare dopo l’intervento dei tecnici. Sotto: il video delle 9:15 di questa mattina.

