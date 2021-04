Ancora un incendio in un palazzo di via SS Cosma e Damiano – FOTO

Messo in salvo dai vigili del fuoco anche un cagnolino, un Jack Russell a pelo ruvido. Le fiamme sembravano essere domate, ma il fumo ha ripreso. I pompieri si stanno arrampicando in facciata per tentare di entrare

I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire alle 15 in centro storico dove in un appartamento di una casa di via SS Cosma e Damiano, dietro all’omonima chiesa, si è sviluppato un incendio. I pompieri sono arrivati in forze a Caricamento e hanno dovuto srotolare le bocchette fino al carruggio. Non è la prima volta che si sviluppano le fiamme nello stesso stabile. Messo in salvo anche un cagnolino. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Intervenire lì è molto difficile, un po’ per le dimensioni del vicolo che non permettono l’acceso dei mezzi dei Vvf, sia perché le case del centro storico sono spesso fatti di travi di legno e canniccio, al loro interno: materiali che possono cedere se erosi dal fuoco. Il fuoco, inoltre, anche quando sembra spento, rischia di “camminare” nei travi e l’incendio può spuntare in altri appartamenti.

L’uomo residente nell’appartamento è stato soccorso da 118 e risulta intossicato.



















