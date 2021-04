La A10 non riapre. Ed è subito caos. Ponente paralizzato

La A10 tra Genova Pra’ e Aeroporto non ha riaperto alle 6 come previsto. Pare non riaprirà per diverse ore. Uscita obbligatoria a Genova Aeroporto per chi proviene da A7 e A12 e Ge ovest. Direzione per tutti i mezzi pesanti: A7 anziché A26. La Polizia locale ha attivato il piano emergenza con la Prefettura.

Viabilità paralizzata a Sestri. I problemi si stanno allargando a macchia d’olio fino alla Valpolcevera anche per i mezzi di trasporto pubblico. Coda di 8 chilometri in A7 in conseguenza della chiusura della A10.

AGGIORNAMENTO ore 9

9 km coda A7 sud

3 km A10 Tra Ovest e Aeroporto

2 km A12 tra Recco e Nervi

2 km A10 tra Aeroporto e Genova ovest

3 km A26 Ovada – Masone

Congestione casello Ovest in ingresso

AGGIORNAMENTO 9:10 – Poco dopo le 9 sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Savona, la cui chiusura notturna era stata prolungata per consentire il completamento di lavori di manutenzione delle gallerie e di pavimentazione. Si sarebbe rotta una macchina asfaltatrice.

Attualmente sul luogo del cantiere si circola su una sola corsia.

AGGIORNAMENTO 9:30 LINEE BUS: oltre 100 minuti di ritardo sulla linea 1; 45 minuti sulla 7; 60 minuti sulla 18

Code come sopra sulla rete autostradale. Città ancora paralizzata.

AGGIORNAMENTO ORE 10: RITARDI LINEE BUS – Per ora siamo a 156 minuti di ritardo sulla linea 1. Il 62 delle 8:23 da Avio alle 9:56 era ancora sul ponte di Cornigliano: ha circa 92 minuti di ritardo

Questo il comunicato tardivo (arrivato oltre un’ora e mezza dopo la mancata riapertura) di Aspi.

«Sulla A10 Genova-Savona, prolungata la chiusura della tratta per consentire il completamento di lavori di manutenzione delle gallerie e di pavimentazione, effettuati in orario notturno, resterà temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Savona. In alternativa, agli utenti provenienti da Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra’. Agli utenti provenienti da Milano che scendono dalla A7 si consiglia di immettersi in A21 per poi utilizzare l’A26 per raggiungere l’A10».

Nel frattempo in città si è scatenato l’inferno.

Articolo in aggiornamento

