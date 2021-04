Una Fendi in filigrana “made in Campo Ligure”

Toti: «La tradizionale lavorazione dell’argento in filigrana continua a vivere in Liguria e ora, grazie a questa unica Fendi, sarà apprezzata in tutto il mondo»

L’elegante pochette con la fibbia che riporta il marchio con le “F” contrapposte è interamente realizzata con filo del prezioso metallo.

La notizia della borsa realizzata da artigiani della tradizionale scuola ligure è stata data questa mattina su Facebook dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Una Fendi made in Liguria! L’iconica borsa Baguette celebra l’eccellenza dell’artigianato italiano con alcune edizioni limitate, una delle quali è stata realizzata a Campo Ligure – scrive il Presidente -. La tradizionale lavorazione dell’argento in filigrana continua a vivere in Liguria e ora, grazie a questa unica Fendi, sarà apprezzata in tutto il mondo!».

